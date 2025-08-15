Romantik yıl dönümü...

Cemiyet hayatının genç çiftlerinden Can Hakko ve Deniz Hakko, mutlu birlikteliklerinde 3 yılı geride bıraktılar. İlk çocuklarıyla evliliklerini taçlandıran genç çift, oğullarına Leo Cem adını verdi. Eşi ve çocuğuyla güzel günler geçiren Deniz Hanım, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Deniz Aktaş Hakko, instagram hesabından yaptığı paylaşımına; "Üç yıl önce, en sevdiğimiz yerde en iyi arkadaşımla evlendim. Yağmur yağdı, ışıklar söndü... ve yine de hayatımızın en güzel gecesiydi. Sonsuza dek aşkım." yazdı.