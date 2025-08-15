Güncel

Romantik yıl dönümü...

Vakko Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko'nun eşi Deniz Hakko evliliklerinin 3. yılını, düğün töreninde çekilen romantik fotoğraf kareleriyle kutladı.

Giriş: 15 Ağustos 2025 Cuma
Cemiyet hayatının genç çiftlerinden Can Hakko ve Deniz Hakko, mutlu birlikteliklerinde 3 yılı geride bıraktılar. İlk çocuklarıyla evliliklerini taçlandıran genç çift, oğullarına Leo Cem adını verdi. Eşi ve çocuğuyla güzel günler geçiren Deniz Hanım, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Deniz Aktaş Hakko, instagram hesabından yaptığı paylaşımına; "Üç yıl önce, en sevdiğimiz yerde en iyi arkadaşımla evlendim. Yağmur yağdı, ışıklar söndü... ve yine de hayatımızın en güzel gecesiydi. Sonsuza dek aşkım." yazdı.

Deniz Hakko Can Hakko Vakko

