Bodrum'da güzellik buluşması...

Lüks cilt bakımımarkası La Prairie'nin koleksiyonunun yeni formülünü ve dokusunu Bodrum, Maxx Royal Bodrum Resort'ta özel bir davetle tanıttı. Arcon Kozmetik ve Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, seçkin konukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Konuklar, eşsiz Ege manzarası eşliğinde markanın havyar ile zenginleştirilmiş, cildi toparlama ve sıkılaştırma özelliğiyle bilinen koleksiyonunun yenilenen dokusunu keşfetti. Davetliler aynı zamanda markanın ürünlerini deneyimleme şansını yakaladılar.