Eğlenceli kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden iç mimar Alara Koçibey, yakın dostu ve iş ortağı Tuvana Büyükçınar'ın 50. yaşını Bodrum'da kutladı. Özel davette ortak ardaşlarıyla birlikte sabahlara kadar eğlenen Koçibey, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükçınar için bir yazı yazan Koçibey'in 'Biricik Ortağım... Hayat Arkadaşım... Beni hergün şaşırtmayı başaran, çalışkan, sonsuz kreatif, herkesin yardımına koşan, muhteşem kalp Tuvana’nın 50. yaş doğum günü ve aynı zamanda biricik Paşamız Selim ile evlilik yıldönümünü, Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş bir davetle kutladık. Her zaman o sönmeyen güneşin, ışığın parlasın bir tanem Tıpkı gördüğüm, en kuvvetli, en mutlu, en içten olan evliliğiniz gibi' notunu düştüğü kareleri çok sayıda beğeni aldı. Geçtiğimiz ay Youtube'tan Life Couture isimli bir program yapmaya başlayan cemiyet hayatının ünlü ismi Alara Koçibey ve tasarımcı dostu Tuvana Büyükçınar birlikte kamera karşısına geçerek dijital ortamdaki yayın hayatlarına başlamıştı.