21 yıllık evlilik bitti

Lise yıllarında başlayan ve yedi yıl süren aşklarına, yedi yıl ara verseler de; 29 Ocak 2004'te nikah masasına oturan Ekşioğlu çiftinin 21 yıllık evliliğinin geçen ay tek celsede bittiği iddia edildi. Mehmet Pars ve Sinan San adında iki oğulları olan çiftin boşanma nedenini merak uyandırdı. Bülent Cankurt'un haberine göre, sosyetede konuşulan iddialarda, çiftin arasına üçüncü bir şahsın değil, Can Bey'in son birkaç yıldır kendini kaptırdığı spiritüalizmin girdiği öne sürüldü. Kişisel gelişim, içsel huzur ve maneviyat arayışı gibi konularla ilgilenen ve bunun için sürekli seyahatte olduğu söylenen Can Bey'in bu yüzden evliliğinin yürümediği iddia edildi. Tansa Mermerci Ekşioğlu'na 2021 yazında pankreas kanseri teşhisi konmuş, aynı yılın ekim ayında da ameliyat olup kanserli hücrelerinden kurtulmuştu. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Tansa Hanım'a bu zor döneminde en büyük desteği, annesi Ender Mermerci, kardeşleri Yosun Reza ve Derin Mermerci'nin yanı sıra, eşi Can Ekşioğlu vermişti.