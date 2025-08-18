Küslük sona erdi

Güncel

Koç Ailesi’nin damadı iş insanı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasında vesayet kaynaklı devam eden kriz son buldu.

Giriş: 18 Ağustos 2025 Pazartesi
İş insanı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasında vesayet kaynaklı devam eden gerginlik vardı. Gerginlik, İnan Kıraç’ın Aralık 2024’te Koç Grubu’nun eski yöneticilerinden Emine Alangoya ile evlenmesiyle daha da alevlendi. İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin bulunmadığını öne sürerek evliliğin iptali için dava açtı. Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığına dair rapor verdi. Bunun üzerine İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile olan evliliği iptal edildi. Hukuki süreç halen belirsizliğini koruyor olsa da baba-kız arasındaki buzlar eridi. İpek Kıraç, kırgınlıkları kenara bırakarak babasıyla yeniden iletişim kurdu. Kıraç yaptığı bir paylaşımda babasıyla uzun zaman sonra ilk görüşmesini şu sözlerle anlattı: “Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı. ‘İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor’ birkaç saniye nefes alamadım. Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de gözyaşlarımıza hakim olamadık. ‘Seni çok seviyorum, seni çok özledim’ diyebildim hıçkıra hıçkıra. Sitemliydi. ‘Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?’ dedi. ‘Aramıza girdiler’ diyebildim sadece. Evet aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Neler yaşandı, neler hissedildi ve şimdi nereye geldik. Emin olduğum tek bir şey var. Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın ben hep babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim.”

