Sanat tutkunlarına özel sergi...

Sanatçı Şahin Demir, yeni sergisiyle sanatsever isimleri ağırladı.

Giriş: 15 Ağustos 2025 Cuma
Sanatın farklı disiplinlerinden beslenen, figüratif anlatımı mizahi bir bakışla birleştiren Şahin Demir, bu kez DG Art Project ile Maxx Royal Bodrum işbirliğiyle hayata geçirilen Maxx Art Gallery’nin konuğu oldu. Sanatçının özgün ve çarpıcı eserlerinden oluşan seçki, önceki akşam sanatseverle buluştu. 31 Ağustos 2025 tarihine kadar açık olan serginin açılış davetine cemiyet, iş ve sanat dünyasından Pervin Ersoy, Zafer Kozanoğlu, Aysel Akçay, Ece Nayman, Rabia Polat ve Fatma Kurtkaya gibi isimler katıldı. Figüratif resmi ironik ve sürreal bir anlatımla birleştiren Şahin Demir, izleyiciyi hem düşündüren hem de gülümseten bir evrene davet ediyor. Abartılı yüz ifadeleri, çarpıcı renk kullanımı ve sahneleme tekniğiyle dikkat çeken sanatçı, eserlerinde gündelik hayatın absürtlüğünü, toplumsal normlara dair göndermelerle birlikte sunuyor. Her kompozisyon, izleyiciyi sıradan olanın arkasındaki hikâyeyi sorgulamaya yönlendirirken, Demir'in anlatı dünyasında mizah ve eleştiri zarif bir denge kuruyor. Sanatçının özgün resim dili; masalsı bir atmosferle hipergerçekçiliğin sınırlarında dolaşırken, figürlerin taşıdığı teatral duruş izleyiciyle doğrudan bir temas kuruyor. Renklerin yoğunluğu, figürlerin grotesk mizacı ve anlatımın doğaçlama hissi, sergideki tüm işleri ortak bir duygusal ton altında buluşturuyor. Eserlerin taşıdığı hafiflik hissi, altında yatan güçlü anlam katmanlarıyla birleşerek, çağdaş resme farklı bir bakış sunuyor.


