Sabancı'ya Portekiz'de özel ödül...

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Portekiz'de gerçekleşen "World Gourmand Cookbook Awards Best of the Best 30 Years" töreninde kitabıyla ödül kazandı.

Giriş: 27 Haziran 2025 Cuma

ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Sabancı'ya Portekiz'de özel ödül...

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Portekiz'de gerçekleşen "World Gourmand Cookbook Awards Best of the Best 30 Years" töreninde kitabıyla ödül kazandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Yılın düğününe ünlü akını...

20 milyon dolarlık düğünleri için Venedik'e giden milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in davetlileri, üç gün sürecek düğün için Venedik'e akın etmeye başladı.
Sabancı'ya Portekiz'de özel ödül...

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Portekiz'de gerçekleşen "World Gourmand Cookbook Awards Best of the Best 30 Years" töreninde kitabıyla ödül kazandı.
Bodrum'da keyifli tatil...

Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, eşi Gökhan Kokuludağ ve kızları Yasemin ile birlikte Bodrum'da tatil yaptı.
Milano'da kutlama...

İş insanı Galip Bilgin eşi Arzu Bilgin ile çıktığı İtalya seyahatinde doğum gününü kutladı.
Dua Lipa'nın konser hazırlığı...

Dua Lipa, Wembley Stadyumu'nda 70 bin kişilik seyircinin karşısına çıkmadan önce, sahne arkası hazırlığından bir kesit paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.