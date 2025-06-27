Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Portekiz'de gerçekleşen "World Gourmand Cookbook Awards Best of the Best 30 Years" töreninde kitabıyla ödül kazandı.
Giriş: 27 Haziran 2025 Cuma
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Sabancı'ya Portekiz'de özel ödül...
Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Portekiz'de gerçekleşen "World Gourmand Cookbook Awards Best of the Best 30 Years" töreninde kitabıyla ödül kazandı.
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