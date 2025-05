Boyner'den güçlü kadınlara destek!

Genç kadınların güçlendirilmesi ve sürdürülebilirlik salaması amaçlanan She LAB platformu iş insanı Ümit Boyner'in açılış konuşmasıyla başladı. Boyner Grubu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte başlatılan She LAB platformuyla genç kadınların sürdürülebilir kalkınma alanında eğitim almalarını, projeler geliştirmelerini ve bu alanda liderlik yapmalarını teşvik etmeyi planlıyor. Kadınların iş gücüne ve liderlik pozisyonlarına daha fazla katılımını sağlamak, projenin ana hedeflerinden biri. Böylece sürdürülebilir bir geleceğin inşasında kadınlar aktif bir rol üstlenecekler. Ümit-Cem Boyner çifti de sahibi oldukları kurumla She Lab projesine destek sağlıyorlar. Projenin tanıtım filminde gönüllü olarak ünlü oyuncu Merve Dizdar rol aldı. Projenin tanıtım filminde gönüllü olarak yer alan oyuncu Merve Dizdar, genç kadınlara ilham vererek, filmde “bu dünya değişecekse kadınlarla değişecek” mesajının altını çizdi.