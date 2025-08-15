HT Kulüp 710. bölüm...

İş dünyasının ünlü isimleri golfte mücadeleye devam ediyor... Azer Polat'la gastronomi üzerine çok özel söyleşi... Ünlü isimlerin en sevdiği tatil rotaları... Derin Mermercinin bilinmeyenleri ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp'te.. HT Kulüp 20 Temmuz Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...

HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 75. bölüm...

Ece Saruhan'la Oyuna Devam Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturmaya devam ediyor.
HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 74. bölüm...

Ece Saruhan'la Oyuna Devam Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturmaya devam ediyor.
HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 73. bölüm...

Ece Saruhan'la Oyuna Devam Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturmaya devam ediyor.
HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 72. bölüm...

Ece Saruhan'la Oyuna Devam Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturmaya devam ediyor.
HT Kulüp HT Kulüp 708. bölüm...

Bodrum'da sanat sezonu... Yosun Reza'nın eğlenceli 50. yaş partisi... Elif Dürüst'le çok özel...
HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 71. bölüm...

Ece Saruhan'la Oyuna Devam Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturmaya devam ediyor.

