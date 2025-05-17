İş insanı Ümit Boyner, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte başlatılan She LAB platformunda konuşmacı olarak genç kadınlara destek oldu.
Giriş: 17 Mayıs 2025 Cumartesi
ÜMİT BOYNER
GENEL
GENEL
GENEL
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
Boyner'den güçlü kadınlara destek!
İş insanı Ümit Boyner, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte başlatılan She LAB platformunda konuşmacı olarak genç kadınlara destek oldu.
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