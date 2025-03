Tatil rotaları New York, Barcelona ve Monako...

İş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerinden Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, iş hayatına kısa bir ara verip bayram tatilini New York'ta değerlendirecek. Amerika'da tatil yapacak olan iş insanı Barut, bayram tatilinin ardından Türkiye'ye geri dönecek. Tatil vazgeçilmezleri arasında Monako olan Feryal Gülman, her yıl bir kez Monako'da bulunarak tatil yapıyor. Şehri, sakinliği ve güvenli olması nedeniyle çok seven Feryal Hanım, dostlarıyla beraber 9 günlük tatili yine Monako'da geçirecek. İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Hanımla birlikte tercihini Amerika'dan yana kullandı. Birlikte sık sık tatile çıkan Ayaydın çifti Miami'de sıcak bir tatil yaparak bayramı geçirecek.

Reşit ÖZET