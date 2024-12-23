Yeni yıl, yeni dilekler...

Yeni yıldan herkesin beklentisi çok yüksek. 2024'te yaşanılan tüm kötü olayların geçmişte kalacağına inanan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, yeni yıldan isteklerini şöyle anlattılar:

Allan Hakko:

Herkesin mutlu, sağlıklı, stressiz ve rahat geçirdiği bir sene olsun…

Aslıhan Koruyan Sabancı:

Herkes için barış dolu, huzur dolu, mutluluk dolu bir yıl olsun…

Asuman Tokgöz:

Ben yeni yıldan ümitliyim. 2024’ten daha iyi olacağını arzu ve ümit ediyorum.

Ayşe Boyner:

Sevgi dolu bir yıl olsun. Her şey güzelleşsin. Herkes iyi olsun...

Beyza Uyanoğlu:

2024’te barış dileklerimiz suya düştü. Dünyada maalesef birlik sağlanamadı. 2025’te birlikten ve insan haklarından bahsediliyor. İnşallah böyle bir yıl görebiliriz.

Dalia Garih:

2025 yılı umut dolu, sevgi dolu ve barış dolu olsun. Her şey çok güzel olacak bende buna inanıyorum.