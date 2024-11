Sabancı, radyoda DJ oldu!

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, radyoculuğa başladı. Kendine ve arkadaşlarına playlist’ler hazırlayan Sabancı, “Hatta yakın zamanda Kiss FM’de bir seri programım başladı. Radyo sahibi üniversiteden çok sevdiğim arkadaşım bana “Senin çok iyi müzik zevkin var, herkes keyif alıyor, neden bu zevkini paylaşmıyorsun, bizim radyoda çalar mısın” deyince bende “neden olmasın?” diyerek yola çıktık. Çok heyecanlıyım ve dinleyicilerden gelen güzel geri bildirimler beni çok mutlu ediyor.” demişti. “Suzan Sabancı ile Kiss Sunday Mood” programı her Pazar, saat 22.00 – 23.00 arasında dinleyicileriyle buluşuyor. Cem Hakko için John Lennon Imagine, William Cadogan için Christopher Walken I Wan'na Be Like You, Caroline Koç için Studio 54 Music-Souvenirs, Coleman için Fleetwood Mac-Dreams, Frederic Girau için Bee Gees-Stayin' Alive, Cem Boyner için Dire Straits - Sultans of Swing, Mareva Mitsotaki için Tracy Chapman & Pavarotti Baby Can I Hold You Tonight, Güler Sabancı için Miley Cyrus - Flowers'ı çalan Suzan Sabancı, her hafta dünyanın farklı bir yerinden arkadaşları için özel istek şarkıları çalıyor.