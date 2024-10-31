Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, radyoculuğa başlayarak her Pazar özel arkadaşları için dj'lik yaparak istek parçaları çalıyor.
Giriş: 31 Ekim 2024 Perşembe
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Sabancı, radyoda DJ oldu!
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, radyoculuğa başlayarak her Pazar özel arkadaşları için dj'lik yaparak istek parçaları çalıyor.
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