Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar'ı tanıttı

Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptığı çalışmalar ile yarattıkları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 15. Sezon Fark Yaratanları belli oldu. Yeni sezon tanıtım etkinliği, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın katılımı ile Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de gerçekleştirildi. Etkinlikte, yeni sezonun 6 Fark Yaratanının yaşadıkları çevrelerdeki sorunları çözmek üzere geliştirdikleri çalışmalarla topluma umut ve cesaret aşılayan hikayeleri kamuoyu ile paylaşıldı. Pigmentsiz İnsan çalışmasıyla kendisi gibi albinizmle yaşayan ve az gören bireylerin hayatında fark yaratan Ayşenur Sena Tarakçı, şehirde doğayla uyumlu yaşamı teşvik etmek için Kokopelli Şehirde girişimini hayata geçiren Elif Oğuzbal Çatıkkaş & Yasemin Kırkağaçlıoğlu, Antandros Antik Kenti başta olmak üzere kültürel mirasın korunması ve bölgenin turizm cazibe merkezi haline gelmesi için çalışan Antandros Derneği’nin kurucularından biri olan Gülçin Cömert, Engelsiz Matematik Eğitim Platformu aracılığıyla görme engelli öğrencilerin, ailelerinin ve kapsayıcı matematik alanında çalışmak isteyen öğretmenlerin hayatında fark yaratan Hale Uçuş, kendi ve ailesinin hayatından yola çıkarak kurduğu Hadi İşaret girişimiyle sağır ve işitme engelli bireylerin iletişim becerilerinin artırılmasını ve Türk İşaret Dili’nin zenginleştirilmesini hedefleyen Sibel Kaya, çiftçilerin organik tarımda söz sahibi olması için çalışan ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği’nin kurulmasına öncülük eden Yeşim Bekyürek bu sezonun Fark Yaratan isimleri oldu. Toplumda Fark Yaratanların hikayelerini görünür kılmanın önemini vurgulayan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Bundan tam 15 yıl önce, topluma ilham vermek amacıyla Fark Yaratanlar Programı’nı başlattık. Bu yolculukta sorunları çözmek için mücadele eden, inisiyatif alan ve bunu başaran insanlara ulaştık. Onların hikayelerini herkese duyurmak, toplumun da bu hikayelerden ilham almasını istedik. İnsanımızın fırsat olduğunda, potansiyeli gördüğünde her işi başarabildiğini ve zorlukların üstesinden gelebildiğini Fark Yaratanlar sayesinde bir kez daha gördük. Hedefimiz, toplumsal sorunlara duyarlı aktif vatandaşları görünür kılmak, takdir etmek ve toplumun her kesiminin haberdar olmasını sağlamaktı. Bu yıl da 6 Fark Yaratan çalışmanın tamamının kadınlardan oluşması ayrıca mutluluk verici bir gelişme. Onlar şikayet etmek yerine cesaretle harekete geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Fark Yaratanların hikayelerini izlediğimde bu ülkenin her bireyinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyor ve geleceğe daha büyük bir inanç ve umutla bakıyorum. İyi ki bu derece değer katan bir programa imza atmışız diyorum.” dedi.