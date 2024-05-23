Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 15. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı.
Giriş: 23 Mayıs 2024 Perşembe
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar'ı tanıttı
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 15. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı.
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