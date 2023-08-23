Alaçatı'da heyecanlı yarış

Vakkorama Watersports Championship Türkiye Windsurf Şampiyonası rekor katılımla Alaçatı’da gerçekleşti. Myga Surf City'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada; Funboard, IQ Foil ve Wing Foil kategorilerinde toplam 320 sporcu mücadele etti. Ayıca şampiyona kapsamında MotoSurf yarışları da yapıldı. 4 günlük mücadelede dereceye giren sporculara ödülleri ise düzenlenen törenle Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko tarafından verildi. Yelken federasyonu yetkilileri ise 20 yıllık süreçte 320 katılımın bir rekor olduğunu açıkladılar. Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Windsurf Şampiyonası, gelecek yıl da yine Alaçatı’da yapılacak.