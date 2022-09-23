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Kıraç, kadınlar için konuştu!

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, BM Genel Kurulu Haftası kapsamında UN Women tarafından düzenlenen panelde konuşma yaptı.

23 Eylül 2022 Cuma
Kıraç, kadınlar için konuştu!

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında UN Women tarafından düzenlenen “A Year of Action: Building more equal and inclusive digital societies through multi-stakeholder partnerships (Eylem Yılı: Paydaşlarla Birlikte Daha Eşitlikçi ve Kapsayıcı Dijital Toplumlar İnşa Etmek)” başlıklı panelde konuştu. Kıraç, UN Women bünyesindeki Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun teknoloji ve inovasyon alanlarında Koç Holding’in küresel liderliği kapsamında yürüttüğü çalışmaları anlattı. Katıldığı panelde soruları yanıtlayan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Topluluğu’nun toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ve cinsiyete dayalı önyargılarla mücadelede uzun yıllardır önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı. İpek Kıraç sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayaller Hedefimiz diyerek başlattığımız eşitlik seferberliği kapsamında şirketlerimizin STEM alanlarındaki kadın istihdam oranlarını analiz ederek somut hedefler belirledik. Bu kapsamda teknoloji ve inovasyon bölümlerindeki asgari kadın çalışan oranını 2026 yılına kadar en az %30 seviyesine çıkartmak ve her yaş grubundan 500.000 kadın ve kız çocuğuna ulaşmak için Topluluk şirketlerimiz 30 program yürütüyor. Taahhütlerimiz kapsamında ilkokul ve liselerde kız çocuklarının STEM alanlarına yönelmesi için farklı programları hayata geçiriyoruz' dedi.

İpek Kıraç UN Women Koç Holding BM

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