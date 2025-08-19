Arzu Alara 2 yaşında...

Güncel

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, kızları Arzu Alara'nın 2. yaşını aileleri ve dostlarıyla birlikte kutladılar.

Yazı sık sık seyahate çıkarak geçiren Hacı-Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara için yalıda bir organizasyon düzenledi. Çift ailelerinin katıldığı bir 2 yaş kutlaması gerçekleştirdi. Aile üyeleri ve dostlarıyla İstanbul Boğaz'ına karşı bir yemek yiyen misafirler ardından minik Alara için getirdikleri hediyeleri verdiler. Nazar değer korkusuyla fotoğraflarda kızlarının yüzünü gizleyen Nazlı Hanım, doğum günü için renkli bir tema belirleyip, her detayla özel olarak ilgilenerek sempatik bir ambiyans oluşturmuştu.

