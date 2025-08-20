100. yıla Bodrum'da davet...

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, efsanevi Phantom'un 100. yıl dönümünü Bodrum'da kutladı. Markanın İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal ve Scorpios Bodrum Genel Müdürü Can Erikan ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel davet iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerininden Aslışah Alkoçlar Demirağ, Semih-Özge Sander gibi birçok ismi bir araya getirdi. 1925'ten bu yana sekiz nesildir Phantom; kraliyet ailelerinden dünya liderlerine, sahne ve sinema yıldızlarından dünyaca ünlü sanatçılara ve iş dünyasının öncülerine kadar pek çok seçkin ismin vazgeçilmez tercihi oldu. Modern sanat tarihinin en önemli alanlarında sahneye çıkan bu ikonik model, lüks ve zarafetin değişmeyen sembolü olmayı sürdürüyor.