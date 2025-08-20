Sabancılar'ın Yunanistan gezisi...

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı'nın yeni durağı komşu Yunanistan oldu. Doğaya hayran olan Pınar Sabancı eşiyle birlikte ormanda yürüyüş yaptı. Sabancı Yunanistan'daki tatilinden fotoğraflrını; 'Tepe, bayır uzun bir yürüyüşten sonra vardığımız Psili Ammos, Patmos’un gizli köşesi... İncecik altın renkli kumu, izole plajı ve doğasıyla ruhuma çok iyi geldi. Başladığımız noktadan, gidiş dönüş iki saatten fazla süren, sonu bol tırmanışlı bir yolculuktu. Ama bence zaten en büyük keyif de buydu, sonucuna değen zorlu bir yolculuğu tamamlamak.' notuyla paylaştı.