Kıraç, kadınlar için konuştu!

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, BM Genel Kurulu Haftası kapsamında UN Women tarafından düzenlenen panelde konuşma yaptı.

23 Eylül 2022 Cuma

İPEK KIRAÇ, SİMA BAHOUS

İPEK KIRAÇ, SİMA BAHOUS

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

Kıraç, kadınlar için konuştu!

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, BM Genel Kurulu Haftası kapsamında UN Women tarafından düzenlenen panelde konuşma yaptı.

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