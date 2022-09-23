Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, BM Genel Kurulu Haftası kapsamında UN Women tarafından düzenlenen panelde konuşma yaptı.
23 Eylül 2022 Cuma
İPEK KIRAÇ, SİMA BAHOUS
İPEK KIRAÇ, SİMA BAHOUS
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
Kıraç, kadınlar için konuştu!
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, BM Genel Kurulu Haftası kapsamında UN Women tarafından düzenlenen panelde konuşma yaptı.
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