Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı,ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. At binmeyi çok seven ve hayvansever bir insan olarak tanınan Oya Eczacıbaşı, atlı bir geziye katıldı. Arkadaşlarıyla birlikte uzun süre at binen Eczacıbaşı'nın turu denizde bitti. Atıyla birlikte denize giren Oya Hanımın paylaşımı ise dakikalar içinde çok sayıda beğeni topladı.