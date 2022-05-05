İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
05 Mayıs 2022 Perşembe
OYA ECZACIBAŞI YAPTIĞI PAYLAŞIMLA DİKKAT ÇEKTİ
GENEL
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı'ndan atlı gezi!
İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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