Maldivler'de stres attı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi genç iş insanı Melisa Sabancı Tapan, Maldivler'de tatil yaptı. Konuk sanatçı programı Gate 27'nin kurucusu Tapan, yoğun iş stresini tatilde attı. TÜSİAD gibi önemli platformlarda yer alan Melisa Hanım, Maldivler'de doğanın keyfini çıkardı. Akşam otelinde eğlenen Melisa Sabancı Tapan, dostlarıyla gece boyunca dans ettiği anları paylaşmayı da ihmal etmedi. Tapan'ın oyuncu erkek arkadaşı Kerem Bürsin'in ise Melisa Hanıma tatilde eşlik edip etmediği ise takipçileri tarafından merak konusu oldu.