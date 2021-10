Bodrum'da tatile devam...

Adrenalin sever bi isim olan Bettina Machler, bu yaz da çıktığı tekne tatiliyle adından söz ettirdi. Son olarak Can Hakko ile Deniz Aktaş'ın nişan töreni için Bodrum'a dönen Machler, teknede yaptığı tatiliyle dikkatleri üzerine çekti. Bettina Hanım, soluğu yeniden Bodrum'un mavi sularında aldı. Her zaman eğlenceyi ve adrenalini seven Machler, tekneden denize atlarken çekilen karelerini de "Bu bir klasik..." notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Zorlu koşullarda bile spor yapmayı ihmal etmeyen Machler, fit görüntüsüyle herkese örnek olurken, yeni adrenalin dolu fotoğraflarıyla da beğeni topladı.