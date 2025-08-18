Bodrum'da 'Remos' rüzgarı...

Ünlü Yunan şarkıcı Antonis Remos, Bodrum Yalıkavak’ta bulunan MGallery Hotel’de konser verdi. Remos’un sahne performansı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden sanatçı, Türkiye sevgisini dile getirerek, “Türkiye’yi çok seviyorum. Sanatçılarına ayrı bir hayranlığım var. Özellikle Mustafa Sandal ve Sıla’ya bayılıyorum. Yakın zamanda ikisiyle de projelerimiz olacak, sık sık görüşüyoruz” dedi. Geceye katılanlar arasında otelin sahibi Murat Delibalta ve eşi Yasemin Delibalta da yer aldı.