Atıl Kutoğlu: Mesleğimle ülkemi tanıtmak hedefimdi!

Cemiyet hayatının seçkin simalarını yaptığı eşsiz tasarımlarla giyindiren ünlü modacı Atıl Kutoğlu, aile dostu Enver Paşa’nın 2. kuşak torunu Mihrişah Mayatepek ile birlikte HT Kulüp'e özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Markasını tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediğini söyleyen modacı Atıl Kutoğlu: "Ben hep kültürümüzün çok zengin olduğunu düşünürüm. Dünyada maalesef yanlış ve az tanındığımızı gördüğüm için hep mesleğimle ülkemi tanıtmak benim en büyük hedefimdi. Bunu da çok şükür büyük ölçüde başardığımı tahmin ediyorum" dedi. Kutoğlu, konuşmasında pandeminin moda sektörüne etkilerinede değinerek, yeni kreasyonlarını ve projelerini anlattı.

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