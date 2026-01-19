Kıbrıs'ta gala gecesi...

Dünya MICE sektörünün en prestijli ödül töreni Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards 2026, Elexus Hotel; Resort & Spa’da düzenlenen görkemli gala gecesiyle yılın en çarpıcı buluşmalarından birine sahne oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman ve Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar gibi isimlerin de aralarında yer aldığı seçkin davetli topluluğunun katılımıyla adeta bir ünlüler geçidine dönüştü. Ödüllerin sahiplerini bulduğu anlar, alkışlar ve duygusal anlarla birleşirken, salonu dolduran sektör profesyonelleri ve seçkin davetliler için gece gerçek bir kutlamaya dönüştü. Sanatçı Cenk Eren performansıyla gecedeki davetlileri eğlendirdi.

Onur AYDIN