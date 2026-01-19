Güncel

Kıbrıs'ta gala gecesi...

Dünya MICE sektörünün en prestijli ödül töreni Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards Kıbrıs'ta gerçekleşti.

Giriş: 19 Ocak 2026 Pazartesi 09:51 Güncelleme: 19 Ocak 2026 Pazartesi 10:50
Kıbrıs'ta gala gecesi...

Dünya MICE sektörünün en prestijli ödül töreni Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards 2026, Elexus Hotel; Resort & Spa’da düzenlenen görkemli gala gecesiyle yılın en çarpıcı buluşmalarından birine sahne oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman ve Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar gibi isimlerin de aralarında yer aldığı seçkin davetli topluluğunun katılımıyla adeta bir ünlüler geçidine dönüştü. Ödüllerin sahiplerini bulduğu anlar, alkışlar ve duygusal anlarla birleşirken, salonu dolduran sektör profesyonelleri ve seçkin davetliler için gece gerçek bir kutlamaya dönüştü. Sanatçı Cenk Eren performansıyla gecedeki davetlileri eğlendirdi.

Onur AYDIN

Masters of Events by ACE of M.I.C.E.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Kıbrıs'ta gala gecesi...

Dünya MICE sektörünün en prestijli ödül töreni Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards Kıbrıs'ta gerçekleşti.
Söyleşi Babamla çalışmak bir lütuf

Müzayede sektörünün ünlü isimlerinden Raffi Portakal'ın kızı Maya Portakal Bitargil, iş hayatındaki başarılarını ve müzayede sektörü hakkında tüm bilinmeyenleri HT Kulüp 'e anlattı.
Güncel UNESCO mirası bahçeyi gezdi

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle tanınan yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, UNESCO dünya mirasında yer alan tropik bahçeyi ziyaret etti.

Jet Set Yeni albümü kutladılar

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sevgilisi rapçi ASAP Rocky'nin yeni albümünü kutladı.
Güncel Tarkan’dan unutulmaz gece!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Tarkan'ı 6 yıl aradan sonra Volkswagen Arena’da dinledi.

Caddeler Patroniçe Bebek'te...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Eğlenceli akşam...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve dostları, Esra Oflaz'ın evinde verdiği davette bir araya geldi.
Davetler Kozmetiğe Sabancı ve Hakko dokunuşu...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın lüks kozmetik markası SUZİ X, Vakko ile işbirliği yaptı.
Güncel Sanatın Ruhu'nda Bernay'ı ağırladı

İnternet üzerinden sanatla ilgili program yapan Elif Dürüst'ün yeni konuğu sanatçı Ekin Bernay oldu.
Güncel Sportif kardeşler...

Dubai'de spor merkezi açan Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte spor yaptı.
Magazin Hattı Barınak hayvanları için sanatsal kabare

Sanatçı Esma Er, "Cabaret Artistique" adlı üçüncü kişisel resim sergisini açtı.
Güncel Koç'tan Turan'a plaket...

Bugün gerçekleşen genel kurulda görevini Ozan Diren'e bırakan TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan'a, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç tarafından plaket verildi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.