Yeni albümü kutladılar

ASAP Rocky, sevgilisi Rihanna ile birlikte, merakla beklenen albümü 'Don’t Be Dumb'ın çıkışını coşkulu bir partiyle kutladı. Ünlü çift, arkadaşlarıyla birlikte Rocky'nin yıllar sonra çıkardığı ilk albümü için New York'ta bir kutlama yaptı. Bu özel etkinlik için Rihanna, soğuk New York havasına meydan okuyarak, turuncu bir askılı elbise ve üzerine yeşil kısa bir ceket giydi. Destekleyici bir eş olarak her zaman çocuklarının babasının yanında yer alan Rihanna, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmesinden dört ay sonra düzenlenen partiye katılmaktan kaçınmadı. Rihanna ile ASAP Rocky, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta hem dile getirmekten hem de göstermekten kaçınmıyor. Rihanna ile 2019'da başlayan ilişkilerini 2021'de kamuoyuna duyuran ASAP Rocky, yakın zamanda katıldığı bir podcast yayınında, annesi ReneeBlack'in kendisi ve Rihanna'nın flört etmeye başlamasını gerçekten isteyen kişi olduğunu söylemişti. Rocky, "Annem sürekli 'Şu an birlikte olduğun kızı sevdiğini biliyorum ama ben senin Riri ile olmanı istiyorum' derdi" ifadesini kullanmıştı. Rihanna ile ASAP Rocky, 3 yaşındaki RZA, 2 yaşındaki Riot ve eylül ayında dünyaya gelen kızları Rocki'ye ebeveynlik yapıyor.