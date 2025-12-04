Alara Koçibey, Simla-Hüsamettin Bayazıt ve Ömer-Begüm Gazioğlu Ballı çifti Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen özel davete katıldılar.
Giriş: 04 Aralık 2025 Perşembe
ALARA KOÇİBEY
MERT GOCAY
SEDA-VEDAT ALATON
SİMLA-HÜSAMETTİN BEYAZIT
ÖMER-BEGÜM BALLI
EDA-SARP EVLİYAGİL
ÖZALP-ŞULE ARGÜDER
SİNAN-FÜSUN KURAN
ÖMÜR-EDA TAN
GENEL
Boğaz'da davet...
Alara Koçibey, Simla-Hüsamettin Bayazıt ve Ömer-Begüm Gazioğlu Ballı çifti Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen özel davete katıldılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.