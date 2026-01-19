UNESCO mirası bahçeyi gezdi

World Gourmand Cookbook Awards’ta “Best Diet Cookbook in the World ve Best Book of the Year, Best of the Best' kategorilerinde ülkemize dünya birinciliği ve dünya ikinciliği kazandıran yazar Aslıhan Koruyan Sabancı yeni reçeteler için Singapur’u keşfe çıktı. Singapur’un önemli noktalarından

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki ilk ve tek tropik botanik bahçe olan Singapore Botanic Gardens'ı ziyaret etti. Kitabı için yeni reçeteler toplayan Sabancı, sosyal medya hesabından "Bahçede bulunan kauçuk ağaçları (Hevea brasiliensis) 19. yüzyılın sonlarında, Amazon ormanlarından tohum olarak toplananmış, İngiltere’deki Royal Botanic Kew Gardens’da çimlendirilerek buraya getirilmiş çoğaltılmış ve sanayi devriminin hız kazandığı dönemde kauçuk lastik üretiminde yoğun biçimde kullanılmıştır. Ancak bu ekonomik başarı tropikal ormanların hızla yok edilmesine ve doğal yaşam alanlarının geri dönülmez biçimde kaybedilmesine neden olmuştur. Bugün bahçedeki az sayıdaki kauçuk ağaçları sömürge döneminin doğa üzerindeki ağır bedelini hatırlatan sessiz tanıklar olarak yer alıyor." bilgiler vererek yayınladı.