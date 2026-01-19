Güncel

UNESCO mirası bahçeyi gezdi

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle tanınan yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, UNESCO dünya mirasında yer alan tropik bahçeyi ziyaret etti.

Giriş: 19 Ocak 2026 Pazartesi 10:30 Güncelleme: 19 Ocak 2026 Pazartesi 10:30
UNESCO mirası bahçeyi gezdi

World Gourmand Cookbook Awards’ta “Best Diet Cookbook in the World ve Best Book of the Year, Best of the Best' kategorilerinde ülkemize dünya birinciliği ve dünya ikinciliği kazandıran yazar Aslıhan Koruyan Sabancı yeni reçeteler için Singapur’u keşfe çıktı. Singapur’un önemli noktalarından


UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki ilk ve tek tropik botanik bahçe olan Singapore Botanic Gardens'ı ziyaret etti. Kitabı için yeni reçeteler toplayan Sabancı, sosyal medya hesabından "Bahçede bulunan kauçuk ağaçları (Hevea brasiliensis) 19. yüzyılın sonlarında, Amazon ormanlarından tohum olarak toplananmış, İngiltere’deki Royal Botanic Kew Gardens’da çimlendirilerek buraya getirilmiş çoğaltılmış ve sanayi devriminin hız kazandığı dönemde kauçuk lastik üretiminde yoğun biçimde kullanılmıştır. Ancak bu ekonomik başarı tropikal ormanların hızla yok edilmesine ve doğal yaşam alanlarının geri dönülmez biçimde kaybedilmesine neden olmuştur. Bugün bahçedeki az sayıdaki kauçuk ağaçları sömürge döneminin doğa üzerindeki ağır bedelini hatırlatan sessiz tanıklar olarak yer alıyor." bilgiler vererek yayınladı.


unesco Aslıhan Koruyan Sabancı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Kıbrıs'ta gala gecesi...

Dünya MICE sektörünün en prestijli ödül töreni Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards Kıbrıs'ta gerçekleşti.
Söyleşi Babamla çalışmak bir lütuf

Müzayede sektörünün ünlü isimlerinden Raffi Portakal'ın kızı Maya Portakal Bitargil, iş hayatındaki başarılarını ve müzayede sektörü hakkında tüm bilinmeyenleri HT Kulüp 'e anlattı.
Güncel UNESCO mirası bahçeyi gezdi

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle tanınan yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, UNESCO dünya mirasında yer alan tropik bahçeyi ziyaret etti.

Jet Set Yeni albümü kutladılar

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sevgilisi rapçi ASAP Rocky'nin yeni albümünü kutladı.
Güncel Tarkan’dan unutulmaz gece!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Tarkan'ı 6 yıl aradan sonra Volkswagen Arena’da dinledi.

Caddeler Patroniçe Bebek'te...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Eğlenceli akşam...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve dostları, Esra Oflaz'ın evinde verdiği davette bir araya geldi.
Davetler Kozmetiğe Sabancı ve Hakko dokunuşu...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın lüks kozmetik markası SUZİ X, Vakko ile işbirliği yaptı.
Güncel Sanatın Ruhu'nda Bernay'ı ağırladı

İnternet üzerinden sanatla ilgili program yapan Elif Dürüst'ün yeni konuğu sanatçı Ekin Bernay oldu.
Güncel Sportif kardeşler...

Dubai'de spor merkezi açan Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte spor yaptı.
Magazin Hattı Barınak hayvanları için sanatsal kabare

Sanatçı Esma Er, "Cabaret Artistique" adlı üçüncü kişisel resim sergisini açtı.
Güncel Koç'tan Turan'a plaket...

Bugün gerçekleşen genel kurulda görevini Ozan Diren'e bırakan TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan'a, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç tarafından plaket verildi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.