20. Contemporary İstanbul'a muhteşem açılış

Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 20'nci edisyonuyla başladı. Sanat fuarı, ön izleme davetinde ünlü isimleri konuk etti.

Giriş: 24 Eylül 2025 Çarşamba
Türkiye’nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul 20'nci edisyonu, Bloomberg ve Habertürk'ün medya sponsorluğunda Tersane İstanbul'da başladı. Akbank ana partnerliğinde gerçekleşecek fuar, bu yıl 16 ülkeden galeriye ev sahipliği yapacak. 24 Eylül ön izleme ile başlayacak olan fuar, 25-28 Eylül günlerinde, 579 sanatçının 931 eserini ziyaretçilerle buluşturacak. İş dünyasının önde gelen isimlerinden Nezih-Berrak Barut, Hacı Sabancı, Esra Koç, Ralf-Sanem Tezman da fuara büyük ilgi gösterdi. Contemporary'nin ilk gününde Tersane İstanbul'a gelen sanatsever isimler eserleri yakından inceledi. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Ali Güreli şunları söyledi: “İstanbul’u çağdaş sanatın küresel sahnesine taşıma hayaliyle 2005 yılında başladığımız bu yolculukta 20 yıla erişmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin çağdaş sanatla kurduğu uluslararası diyaloğun en güçlü yansıması olan Contemporary Istanbul, 19 yılda 1,2 milyondan fazla sanatseveri, 10 binden fazla sanatçıyı ve 1600’ün üzerinde galeriyi ağırlamıştır. Bugün Contemporary Istanbul bir fuardan çok daha fazlası, kültürel bir platform, düşünce alanı ve sanat ekosistemidir. 20. yılında bu özel edisyon, geçmişin birikimiyle geleceğe açılan bir kapı niteliğindedir. İstanbul’un benzersiz cazibesini de arkamıza alarak tüm dünyayı sanat için İstanbul’a davet etmeye devam edeceğiz. İstanbul’un küresel kültür sahnesindeki yerini daha da güçlendirmek için bu kolektif yapıyı her yıl daha da ileri taşıyacağız.” dedi.

