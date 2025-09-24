20. Contemporary İstanbul'a muhteşem açılış

Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 20'nci edisyonuyla başladı. Sanat fuarı, ön izleme davetinde ünlü isimleri konuk etti.

Giriş: 24 Eylül 2025 Çarşamba

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ 

AKBANK'IN REKLAM YÜZÜ OLAN OYUNCU SERENAY SARIKAYA CONTEMPORARY İSTANBUL'U, AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI İLE BİRLİKTE GEZDİ.

ESRA KOÇ, CONTEMPORARY İSTANBUL'DA SANAT ESERLERİNİ İNCELEDİ.

İBRAHİM, BERRAK-NEZİH BARUT AİLESİ BİRLİKTE CONTEMPORARY İSTANBUL'DAYDI....

SANATSEVER SANEM-RALF TEZMAN ÇİFTİ CONTEMPORARY İSTANBUL'DA...

GENÇ İŞ İNSANI HACI SABANCI, CONTEMPORARY İSTANBUL'UN AÇILIŞ DAVETİNE YALNIZ GELMİŞTİ....

TANSA EKŞİOĞLU SANAT ESERLERİNİN ÖNÜNDE POZ VERDİ.

ALİ-GONCA GÜRSOY

AYŞECAN ÖZYEĞİN 

PELİN AKIN ÖZALP

AYŞEGÜL DİNÇKÖK

YOSUN GÜRELİ

BANU AKSOY

ALPİN ALBAYRAK, İPEK AYAYDIN ABDİK, NAZLI GEZER 

ATASAY KAMER- CHIARA DE ROCCI

YALÇIN AYAYDIN 

DENİZ AYAYDIN 

BEYZA UYANOĞLU

DURSUN GÜNDOĞDU

ARZU GÜNDOĞDU

ESRA ÇEVİK, ÇAĞATAY ODABAŞ

SİMAY-ÇAĞDAŞ KIŞLAOĞLU

Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 20'nci edisyonuyla başladı. Sanat fuarı, ön izleme davetinde ünlü isimleri konuk etti.

