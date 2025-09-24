20. Contemporary İstanbul'a muhteşem açılış

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ
AKBANK'IN REKLAM YÜZÜ OLAN OYUNCU SERENAY SARIKAYA CONTEMPORARY İSTANBUL'U, AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI İLE BİRLİKTE GEZDİ.
ESRA KOÇ, CONTEMPORARY İSTANBUL'DA SANAT ESERLERİNİ İNCELEDİ.
İBRAHİM, BERRAK-NEZİH BARUT AİLESİ BİRLİKTE CONTEMPORARY İSTANBUL'DAYDI....
SANATSEVER SANEM-RALF TEZMAN ÇİFTİ CONTEMPORARY İSTANBUL'DA...
GENÇ İŞ İNSANI HACI SABANCI, CONTEMPORARY İSTANBUL'UN AÇILIŞ DAVETİNE YALNIZ GELMİŞTİ....
TANSA EKŞİOĞLU SANAT ESERLERİNİN ÖNÜNDE POZ VERDİ.
ALİ-GONCA GÜRSOY
AYŞECAN ÖZYEĞİN
PELİN AKIN ÖZALP
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
YOSUN GÜRELİ
BANU AKSOY
ALPİN ALBAYRAK, İPEK AYAYDIN ABDİK, NAZLI GEZER
ATASAY KAMER- CHIARA DE ROCCI
YALÇIN AYAYDIN
DENİZ AYAYDIN
BEYZA UYANOĞLU
DURSUN GÜNDOĞDU
ARZU GÜNDOĞDU
ESRA ÇEVİK, ÇAĞATAY ODABAŞ
SİMAY-ÇAĞDAŞ KIŞLAOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.