Davetler

Sanat tutkunları sezonu açtı

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, sanatçı Kezban Arca Batıbeki’nin yeni sergisi Sound of Silence'ı ziyaret ettiler.

Giriş: 16 Eylül 2025 Salı
Sanat tutkunları sezonu açtı

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, sanat sezonunu Kezban Arca Batıbeki’nin yeni sergisi “Sound of Silence” ile açtı. Merkur’de ziyaret edilen sergide; kırk yılı aşkın üretim pratiğinde pop kültür, tüketim toplumu, kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet politikaları ve bellek gibi temaları sorgulayan Batıbeki, bu sergide doğa, kadın bedeni ve sessizlik arasındaki kırılgan ilişkiler üzerinden yeni bir görsel evren kuruyor. Açılış davetine katılan Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan, Berrak-Nezih Barut, Tilda Tezman, Akın-Gülin Öngör gibi isimler sanatçının eserlerini yakından incelediler. Sanatçının siyah-beyazın baskın olduğu resimlerinde, yalnızca seçili imgelerde beliren renkler bir sesin, geri dönmeye çalışan bir hafızanın ipuçları gibi beliriyor. Bu işler, yalnızca temsil ve estetik düzlemde değil; etik, politik ve simgesel düzeyde de derin bir anlam katmanı sunuyor. “Sound of Silence”, sessizliğin yalnızca suskunluk değil, aynı zamanda bir direniş biçimi olabileceğini hatırlatıyor. Kadın figürlerinin doğayla kurduğu simbiyotik bağ, sanatçının kültürel eko-feminist bir bakışla geliştirdiği poetikasını görünür kılıyor. Ağaçlara kök salan bedenler, susturulmuş megafonlar, hedef tahtasına dönüşen kadın imgeleri; hepsi kadınlık hâllerine dair birer görsel manifesto niteliğinde. Derya Yücel’in sergi metninde de vurguladığı gibi, “Batıbeki’nin son dönem işleri, figürün ötesine geçerek yeni bir imgeleme alanı açıyor. Kadının bedeni bir hedef değil, bir alan; sesi bir yankı değil, bir çağrı olarak duyuluyor. Sessizlik ise burada hiç olmadığı kadar gürültülü.”

Onur AYDIN

Kezban Arca Batıbeki sanat Sound of Silence

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sanat tutkunları sezonu açtı

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, sanatçı Kezban Arca Batıbeki’nin yeni sergisi Sound of Silence'ı ziyaret ettiler.

Güncel Sabancı, dostlarıyla bir araya geldi

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Derin Mermerci ve yakın dostlarıyla kahvaltıda buluştu.
Güncel 'Hastalıklar, bana Ahu'yu sevmemi öğretti'

Geçirdiği zor günleri tebessümle hatırlayan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ahu Aysal, özel hayatının bilinmeyenlerini HT Kulüp'e anlattı...
Magazin Hattı “Uçmaya İnanıyorum”

Didem-Erhan Kurdoğlu’nun kızları yönetmen Lara Kurdoğlu’nun “Uçmaya İnanıyorum” filmi özel bir davetle gösterime girdi.
Jet Set Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...

Dünyaca ünlü yıldızlar Los Angeles'ta düzenlenen Emmy Ödül Töreni'nde şıklıklarıyla göz kamaştırdılar.
Güncel Sabancılar'ın tazminat krizi!

29 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Ali–Vuslat Doğan Sabancı çifti, 5 milyarlık tazminat davası yüzünden karşı karşıya geldi.
Söyleşi 'Yaş aldım ama yaşlanmadım'

Geçirdiği zor günleri tebessümle hatırlayan Ahu Aysal özel hayatının bilinmeyenlerini HT Kulüp'e anlattı...
Güncel Spor tutkunları Boğaz'a indi...

Spor tutkunu ünlü isimlerden Ronit Gülcan, İpek Özilhan ve Begüm Ayaydın hafta sonu Boğaz'da form tuttular.
Jet Set Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 77'nci Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

Magazin Hattı İstanbul'da ikinci düğün

Dubai'de nikah masasına oturan Eylem Öner ve Alparslan Ekşioğlu çifti İstanbul'da düğün yaptı.
Caddeler Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri hafta sonunu İstanbul'un elit semti Bebek'te değerlendirdi.
Güncel Suna'nın Kızları 4 Yaşında

İş insanı İpek Kıraç tarafından 2021 yılında kurulan Suna'nın Kızları dördüncü yaşını kutluyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.