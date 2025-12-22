Güncel

2025’te kaybettiklerimiz…

2025 yılında aramızdan ayrılan iş, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Giriş: 22 Aralık 2025 Pazartesi 10:00 Güncelleme: 23 Aralık 2025 Salı 12:10
2025’te kaybettiklerimiz…

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz 2025 senesinde Türkiye'nin önde gelen iş insanlarını kaybettik. Mayıs ayında hayatını kaybeden Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Pınar Eczacıbaşı ani vefatıyla ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu. Kanser nedeniyle hayata gözlerini yuman Eczacıbaşı, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmişti. Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası Osman Boyner de bu yıl kaybettiklerimizin arasında. 99 yaşında hayatını kaybeden Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) ve Boyner Holding'in kurucularından olan Boyner, Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmişti. Şubat ayında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulunan ve ani ölümüyle iş, spor ve cemiyet dünyasını yasa boğan Beyhan Benardete’de Bebek’te son yolculuğuna uğurlanmıştı. Uzun süre hastanede tedavi gören Denizcilik A.Ş ortaklarından iş insanı Yılmaz Ulusoy da 2025 yılında hayata veda etti. Birçok ünlü ismin avukatlığını yapan Av. Okan Fenercioğlu, 2 Şubat 2025’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fenercioğlu Ailesi ve dostları tarafından ebediyete uğurlanmıştı. Ayşegül Dinçkök'ün annesi Berrin Onar ve Fatoş ve Serdar Altınbaş’ın babaları Altınbaş Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı ve Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş da bu yıl aramızdan ayrılanlar arasında…

Nilsu AKTAŞ

2025’te kaybettiklerimiz…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sanat ve gastronomi buluştu

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, sanatın dönüştürücü gücünü gastronomiyle buluşturan etkinlikte bir araya geldi.
Güncel Sabancı, Kars'ı gezdi

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Kars'ı gezip Çıldır Gölü'nün üstünde yemek yedi.

Güncel 2025'in şık kadınları...

Stilleriyle kadınların tarzlarına ilham olan sosyetenin şık kadınları 2025 yılında da ihtişamlı davet kombinleriyle göz doldurdular.
Jet Set Nişanlısıyla tatilde...

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, turne kapsamında konser vermek üzere gittiği Meksika'da, nişanlısı Callum Turner ile deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Magazin Hattı “Shop for Wishes” alışveriş festivali

Make-A-Wish Türkiye, yeni yılın iyilik ve umut dolu ruhunu yansıtan “Shop for Wishes” alışveriş etkinliğini gerçekleştirdi.

Magazin Hattı Tasarım, ilham ve sohbet...

İş ve cemiyet dünyasını bir araya getiren özel davet ilham dolu anlara sahne oldu.

Güncel Sabancı'dan yalıda yılbaşı partisi...

Arzu Sabancı, yalısında davet vererek dostlarıyla birlikte yeni yılı kutladı.
Güncel Kosifler kayak tatilinde...

İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın dostlarıyla birlikte tatile çıkarak kayak sezonunu açtı.

Güncel 2025’te hayatlarını birleştirenler...

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri 2025'de sevdikleri insanlarla evlenerek mutluluğu yakaladılar.
Jet Set Kraliyet geleneği bozulmadı...

Kraliyetten ayrılsalar da kraliyet geleneğini sürdüren Meghan Markle ve Prens Harry çifti, çocuklarıyla yeni yıl öncesi çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.
Davetler Galata’da yılbaşı daveti...

Ünlü hanımlar, İstanbul’un kültürel belleğinde özel bir yere sahip Galata’da yılbaşı davetine katıldılar.
Güncel Boyner, bebeğiyle dolaştı...

Ayşe Boyner, oğlu Rafael Rumi ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.