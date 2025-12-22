Galata’da yılbaşı daveti...

Davetler

Ünlü hanımlar, İstanbul’un kültürel belleğinde özel bir yere sahip Galata’da yılbaşı davetine katıldılar.

Giriş: 22 Aralık 2025 Pazartesi 09:42 Güncelleme: 22 Aralık 2025 Pazartesi 10:01
İstanbul’un kültürel belleğinde özel bir yere sahip Galata’daki tarihi Frej binasında konumlanan Frej Coffee Art House, bu yıl Aralık ayında üç gün boyunca herkese açık ve ücretsiz bir Christmas Market etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bulut Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Avukat Dila Bulut Derya’nın kurucusu olduğu ve İstanbul’un önemli kültür-sanat duraklarından biri haline gelen mekan, İstanbul Galata Üniversitesi’nin altında yer alan bu tarihi yapıda, tasarım ve yaratıcılığı bir araya getirdi. Etkinlik; İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve kadın girişimciliğini destekleyen vizyonuyla bilinen TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut ile kızları Dila Bulut Derya ve Bu Jewels’ın kurucusu ve tasarımcısı Nida Bulut Bozkurt’un öncülüğünde hayata geçirildi. Üç gün süren Christmas Market boyunca, seçkin tasarım markaları Frej binasında ziyaretçilerle buluşurken, etkinlik kadın girişimcileri desteklemek ve tasarım üretimini görünür kılmak amacıyla gerçekleştirildi. Nida Bulut Bozkurt da etkinliğe, kurucusu olduğu Bu Jewels markasıyla katılarak tasarımlarını ziyaretçilerle buluşturdu. Samimi ve kültür odaklı atmosferinde gerçekleşen etkinlik; tasarım, gastronomi ve sosyal buluşma alanlarını bir araya getirerek Galata’nın çok katmanlı ruhunu yansıttı. Market süresince pek çok değerli isim de etkinliği ziyaret etti. İş dünyasının önde gelen isimlerinden Demet Sabancı, girişimci Pırıl Çetindoğan Kokuludağ ve Merih Turan, etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.

