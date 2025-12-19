Şişli’de Türk-İtalyan dostluk rüzgarı

Taşyapı Şişli ev sahipliğinde ve İtalya Başkonsolosluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen özel davet, iş, sanat ve diplomasi dünyasını bir araya getirdi. Şef Andrea Minguzzi’nin imzasını taşıyan özel menüyle

tatlanan dostluk yemeği, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendiren samimi anlara sahne oldu.

Etkinliğin onur konuğu olan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Şef Andrea Minguzzi ile

gerçekleştirdiği samimi sohbette, bu tür buluşmaların uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı

güven ortamının güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Depreme Karşı “Sıfır Hasar” Hedefiyle Uluslararası İlgi Gecede sadece diplomatik ilişkiler değil, etkinliğin gerçekleştiği Taşyapı Şişli projesi de odak noktası oldu. Depreme karşı “sıfır hasar” hedefiyle tasarlanan, üstün inşaat teknolojisi ve sürdürülebilir mimari konseptiyle dikkat çeken proje, davetliler tarafından yoğun ilgi gördü ve uluslararası alanda örnek bir proje olarak değerlendirildi. “Bugün Yapılan Binalar 20 Sene Sonra Yeniden Yıkılacak” Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalarının amacından uzaklaştığını belirten Emrullah Turanlı, mevcut sistemi sert bir dille eleştirdi. Dönüşümün bir an önce yapılması gerektiğini ancak yöntemin yanlış olduğunu savunan Turanlı, şu ifadeleri kullandı: “Bugün yapılanlara kentsel dönüşüm denilemez. Biz kent değil, sadece bina yeniliyoruz. Şu anda yapılan binalar 20 sene sonra yeniden yıkılacak. Bir kenti bütünüyle dönüştürmüyoruz. Bir mahalleyi ele alıp o mahallenin sanatını, kültürünü, eğitimini, sağlığını, yeşilini birlikte planlayarak dönüştürmek gerekir. Bunun adı kenttir. Sen bir blok yaparsan ona kent denmez; kanuna da isme de uymaz. Bana göre bu yanlıştır.”