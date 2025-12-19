Magazin Hattı

Şişli’de Türk-İtalyan dostluk rüzgarı

İtalya Başkonsolosluğu iş birliğiyle özel dostluk yemeği düzenlendi.

Giriş: 19 Aralık 2025 Cuma 23:51 Güncelleme: 19 Aralık 2025 Cuma 23:51
Şişli’de Türk-İtalyan dostluk rüzgarı

Taşyapı Şişli ev sahipliğinde ve İtalya Başkonsolosluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen özel davet, iş, sanat ve diplomasi dünyasını bir araya getirdi. Şef Andrea Minguzzi’nin imzasını taşıyan özel menüyle


tatlanan dostluk yemeği, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendiren samimi anlara sahne oldu.


Etkinliğin onur konuğu olan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Şef Andrea Minguzzi ile


gerçekleştirdiği samimi sohbette, bu tür buluşmaların uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı


güven ortamının güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Depreme Karşı “Sıfır Hasar” Hedefiyle Uluslararası İlgi Gecede sadece diplomatik ilişkiler değil, etkinliğin gerçekleştiği Taşyapı Şişli projesi de odak noktası oldu. Depreme karşı “sıfır hasar” hedefiyle tasarlanan, üstün inşaat teknolojisi ve sürdürülebilir mimari konseptiyle dikkat çeken proje, davetliler tarafından yoğun ilgi gördü ve uluslararası alanda örnek bir proje olarak değerlendirildi. “Bugün Yapılan Binalar 20 Sene Sonra Yeniden Yıkılacak” Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalarının amacından uzaklaştığını belirten Emrullah Turanlı, mevcut sistemi sert bir dille eleştirdi. Dönüşümün bir an önce yapılması gerektiğini ancak yöntemin yanlış olduğunu savunan Turanlı, şu ifadeleri kullandı: “Bugün yapılanlara kentsel dönüşüm denilemez. Biz kent değil, sadece bina yeniliyoruz. Şu anda yapılan binalar 20 sene sonra yeniden yıkılacak. Bir kenti bütünüyle dönüştürmüyoruz. Bir mahalleyi ele alıp o mahallenin sanatını, kültürünü, eğitimini, sağlığını, yeşilini birlikte planlayarak dönüştürmek gerekir. Bunun adı kenttir. Sen bir blok yaparsan ona kent denmez; kanuna da isme de uymaz. Bana göre bu yanlıştır.”

İtalya Başkonsolosluğu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Güçlü kadınlar bir arada...

Türkiye İş Kadınları Derneği 'TİKAD'ın Yüksek İstişare Kurulu yeni yıl yemeğinde buluştu.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Magazin Hattı Şişli’de Türk-İtalyan dostluk rüzgarı

İtalya Başkonsolosluğu iş birliğiyle özel dostluk yemeği düzenlendi.
Güncel Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı.
Davetler Yeni yıla özel koleksiyon...

Modasever ünlü hanımlar, yeni yıl heyecanını moda ve eğlenceyi bir araya getiren özel bir davetle karşıladılar.

Güncel Gürallar'ın Hollanda gezisi...

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür ailesiyle birlikte Hollanda'da tatil yaptı.
Güncel Sportif aile...

Dubai'de spor merkezi açan Aslışah Alkoçlar Demirağ eşiyle birlikte salonunda antrenman yaptıktan sonra ayna karşısında poz verdi.
Magazin Hattı Başarım Sensin Derneği’nden yılbaşı daveti

Başarım Sensin Derneği üyeleri ve derneği destekleyen gönüllüler, özel bir yılbaşı etkinliğinde buluştu.

Davetler Boğaz'da konser...

Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argiros, önceki akşam verdiği konserle İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı.
Güncel MİKA-DER'den 'Tasarım Sohbetleri'

MİKA-DER, mücevher tutkunlarını bir araya getirerek 'Tasarım Sohbetleri' etkinliğini gerçekleştirdi.
Magazin Hattı Moda ve sanat buluştu...

En prestijli moda müzelerinden biri olan Palais Galliera sanat izleyicisiyle buluştu
Güncel Patili dostları için satış yaptı

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için satış yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.