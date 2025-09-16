İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, sanatçı Kezban Arca Batıbeki'nin yeni sergisi Sound of Silence'ı ziyaret ettiler.
Giriş: 16 Eylül 2025 Salı
DEMET SABANCI-CENGİZ ÇETİNDOĞAN
BERRAK-NEZİH BARUT
KEZBAN ARCA BATIBEKİ
KEZBAN ARCA-KENAN BATIBEKİ
TİLDA TEZMAN
EMEK KÜLÜR
EMİN HİTAY, CAN ELGİZ
Sanat tutkunları sezonu açtı
İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, sanatçı Kezban Arca Batıbeki'nin yeni sergisi Sound of Silence'ı ziyaret ettiler.
