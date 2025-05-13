Davetler

Modaseverleri buluşturan defile...

Modacı Hakan Yıldırım'ın dün gerçekleştirdiği defilesi cemiyet hayatının stil sahibi şık isimlerini bir araya getirdi.

Giriş: 13 Mayıs 2025 Salı
Modaseverleri buluşturan defile...

Modacı Hakan Yıldırım'ın dün gerçekleştirdiği defilesi cemiyet hayatının stil sahibi şık isimlerini bir araya getirdi. Yıldırım’ın uzun bir aradan sonra düzenlediği defile, canlı renkleriyle bahar coşkusunu yansıtıyordu. Ortaköy'de lüks bir otelde gerçekleşen defileye birbirinden ünlü isimler katıldı. Cemiyet hayatının stil sahibi şık isimlerini bir araya getiren davette; Yalçın Ayaydın, Ayşe Boyner'in yanısıra iş insanı Nejdet Ayayadın eşi Emel Ayaydın ve kızı Yağmur Ayaydın da katılmıştı.

Nazif Şahin KARPUZ

HAKANYILDIRIM defile Moda

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