Yeni yıl yeni koleksiyon...

Sanatçı Esra Gülmen ve Atasay 2024 yılını, özel bir koleksiyonla sonlandırdı. “Esra Gülmen X Atasay” kapsül koleksiyonunda bir araya geldi. Gülmen’in başından sonuna dek her detayıyla yakından ilgilendiği ve üzerinde incelikle çalıştığı koleksiyon, sanatçının “Say Maşallah” temalı tasarımlarını sunuyor. Zamansız tasarımların ve sanatsal dokunuşların bir araya geldiğikapsül koleksiyonu, sanat ve mücevherin muhteşem buluşmasını temsil ediyor. Sanatçının özellikle üzerinde durduğu ve hayatın her alanında karşımıza çıkan tasarımları, markanın zanaatkârlığıyla buluştu. Koleksiyon, Galata Rum Okulu’nda gerçekleştirilen özel bir lansmanla tanıtıldı. Davete, iş ve cemiyet hayatından isimler katıldı. Atasay-Kiara Kamer, Esra Gülmen, Çiğdem Kamer, Simay Kamer, Şirin Yalçın, Nükhet Duru, Şahika Ercümen, Emek Külür'ün dearalarında olduğu lansmanda Gülmen, davetlilerle tek tek ilgilenerek tasarımının hikayesini paylaştı. Atasay CEO’su Atasay Kamer ise, “Atasay olarak her zaman ayakları üzerinde duran, kendine güvenen, üreten, güçlü kadınlara ilham olmak öncelikli hedeflerimizden. Esra Gülmen’in zihinlerimizi açan sanatsal tasarımlarıyla bu koleksiyona imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. İş birliğimizle birlikte her kadının stiline uygun bir koleksiyon sunduğumuza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Onur AYDIN