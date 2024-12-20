Yeni yıl yeni koleksiyon...

İş ve cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri yeni yılı, yeni ve özel bir koleksiyon davetiyle karşıladılar.

Giriş: 20 Aralık 2024 Cuma

KOLEKSİYON TASARIMCISI ESRA GÜLMEN VE ÇİĞDEM KAMER ÖZEL DAVETTE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADILAR.

EMEK KÜLÜR YENİ KOLEKSİYON TANITIM DAVETİNE KATILDI.

KIARA VE ATASAY KAMER ÇİFTİ DAVETTE KONUKLARLA İLGİLENDİLER.

ŞAHİKA ERCÜMEN

SİMAY KAMER, ESRA GÜLMEN, ÇİĞDEM KAMER, KIARA VE ATASAY KAMER

GENEL

GENEL

GENEL

Yeni yıl yeni koleksiyon...

İş ve cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri yeni yılı, yeni ve özel bir koleksiyon davetiyle karşıladılar.

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