KIARA VE ATASAY KAMER ÇİFTİ DAVETTE KONUKLARLA İLGİLENDİLER.
ŞAHİKA ERCÜMEN
SİMAY KAMER, ESRA GÜLMEN, ÇİĞDEM KAMER, KIARA VE ATASAY KAMER
GENEL
GENEL
GENEL
Yeni yıl yeni koleksiyon...
İş ve cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri yeni yılı, yeni ve özel bir koleksiyon davetiyle karşıladılar.
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