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Sanat ve sofralar buluştu

Türkiye’nin ilk uluslararası yaratıcılık etkinliği ‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’ Üçüncü Edisyonunun açılış gecesi bu yıl “Art of Winter-Kış ve Sanat” temasıyla gerçekleşti.

Giriş: 05 Aralık 2024 Perşembe
Sanat ve sofralar buluştu

‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’ projesi üçüncü edisyonu ile dünyaca ünlü etkinlik tasarımcıları, planlayıcıları ve yaratıcılık dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek, İstanbul’a unutulmaz bir deneyim gece yaşattı. 4 Aralık 2024 tarihinde açılış gecesi ile başlayan sergi 5-6 Aralık 2024 tarihlerinde Rixos Tersane Istanbul’da “Art of Winter” temasıyla kışın büyülü atmosferini sofralara taşımaya devam edecek. ‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’ projesi seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleşen gala ile kapılarını açtı. Bu yıl sergide, Amerikan Vogue Dergisi’nin en iyi düğün planlayıcıları listesinin bir numarası Sarah Haywood, Hint düğünlerinin ihtişamını dünya haritasına yerleştiren bir isim Vandana Mohan, yenilikçi ve cesur yaklaşımıyla Avrupa etkinlik planlama sahnesinde öncü bir isim Alejandra Poupel ve Filipin etkinlik sektörünün en saygın isimlerinden biri Teddy Manuel gibi dünyanın en iyi etkinlik planlayıcıları ve tasarımcıları yer aldı. Ayrıca, ödüllü İngiliz çiçek tasarımcısı, geleneksel teknikleri modern estetikle birleştiren Paula Rooney, uluslararası üne sahip Meksikalı düğün planlamacısı Guadalupe Alvarez, New York merkezli lüks etkinliklerin önde gelen tasarım ve planlamacılarından Jen Gould, uluslararası alanda çiçek tasarımları ile tanınan etkinlik ve çiçek tasarımcısı Amie Bone ve Suudi Arabistan’daki düğün ve çiçek tasarım endüstrisinin en saygın isimlerinden biri olan Abdulaziz Alnoman da sergide eşsiz tasarımları ile yer alacak. Her birinin kendi özgün tarzıyla tasarlayacakları kış sofraları, ziyaretçilere ilham verecek ve unutulmaz anılar yaşattı. Görkemli geceye İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Berrin & Ahmet Yoleri, Dilek Hanif, Gülsüm Güral, Hediye Güral, Sema Güral, Sevim Güral, Gülden Güral, Hüsamettin-Simla Bayazıt, Şule-Özalp Argüder gibi iş, sanat ve moda dünyasından tanınmış isimler katıldı.

Onur AYDIN


‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım sergi davet

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