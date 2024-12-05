Sanat ve sofralar buluştu Türkiye'nin ilk uluslararası yaratıcılık etkinliği 'Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım' Üçüncü Edisyonunun açılış gecesi bu yıl "Art of Winter-Kış ve Sanat" temasıyla gerçekleşti.