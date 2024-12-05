Türkiye'nin ilk uluslararası yaratıcılık etkinliği 'Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım' Üçüncü Edisyonunun açılış gecesi bu yıl "Art of Winter-Kış ve Sanat" temasıyla gerçekleşti.
Giriş: 05 Aralık 2024 Perşembe
SİMLA-HÜSAMETTİN BEYAZIT ÇİFTİ SANAT VE SOFRALARIN BULUŞTUĞU ÖZEL DAVETTE...
SEMA GÜRAL SÜRMELİ VE HEDİYE GÜRAL GÜR ANNELERİ GÜLSÜM GÜRAL İLE BİRLİKTE ETKİNLİKTEYDİ...
ŞULE-ÖZALP ARGÜDER ÇİFTİ ÖZEL DAVETE KATILDI
SEDA SAKAROĞLU SOLAK, HAKAN ZİHNİOĞLU
MELTEM TEPELER
GENEL
Sanat ve sofralar buluştu
Türkiye'nin ilk uluslararası yaratıcılık etkinliği 'Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım' Üçüncü Edisyonunun açılış gecesi bu yıl "Art of Winter-Kış ve Sanat" temasıyla gerçekleşti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.