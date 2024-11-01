30. yıla özel davet...

Daha mavi bir gelecek ve yeşil bir Türkiye için 1994 yılında kurulan TURMEPA, 30’uncu yaşını yeni projelerle taçlandırdığı özel bir geceyle kutladı. Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA' nın Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun ev sahipliğinde, Divan Kuruçeşme’de düzenlenen 30. Kuruluş Yıldönümü Yemeğine İş ve Cemiyet hayatından 500 seçkin davetli katıldı. 30 yılda 100’den fazla projeyi hayata geçiren TURMEPA, bu anlamlı gecede 2 yeni projesini davetlilerine tanıttı Projelerin ilki deprem bölgesi Hatay’da kurulacak teknoloji ve çevre eğitimlerini buluşturan Kodlama Sınıfı olurken, gecenin ikinci projesi ise 30’uncu yıla özel olarak üretilen 15 ton sıvı atık kapasiteli atık toplama teknesi olması planlanıyor.

Onur AYDIN