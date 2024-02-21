Davetler

Minareci'ye, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve eski İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün sahibi Regaip Minareci oldu.

Giriş: 21 Şubat 2024 Çarşamba
Minareci'ye, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve eski İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2023 yılı sahibi Regaip Minareci oldu. Regaip Minareci, Jenny Erpenbeck’in Can Yayınları’ndan çıkan Kairos. romanının Almancadan çevirisiyle, 40 bin TL değerindeki 2023 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne layık görüldü. Minareci’ye ödülü Salon İKSV’de düzenlenen bir törende İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından sunuldu. Seçici kurul üyelerinin yanı sıra edebiyat dünyasından isimlerin de katıldığı törende, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan da bir konuşma yaptı. İKSV, 2015 yılında Talât Sait Halman anısına başlattığı bu ödülle, Türkiye’deki nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemeyi amaçlıyor. Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü

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