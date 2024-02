Moda tutkunları açılışta...

2017 yılında Rezzan Benardete ve Banu Bora tarafından kurulan In The Mood For Love, ilk mağazasını aşkı temsil eden 14 Şubat’ta açtı. 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun damga vurduğu açılışta, Aslı Pamir, Ceylan Sohtorik, Özlem Avcıoğlu, Mehtap Elaidi, Elif Mısırlı gibi cemiyet ve moda dünyasının önde gelen isimler bir araya geldi. Koleksiyonun öne çıkan parçalarını taşıyan davetliler, aşka adanan bu günü, aşktan ilham alan markanın dünyasına adım atarak geçirdi. Gündüz öğle saatlerinde başlayan açılış kokteyli gün boyu devam etti. Davetlilerin, Dj Nazlı Var’ın performansı eşliğinde bir yandan keyifli vakit geçirip bir yandan alışveriş yaptığı etkinlik tüm konuklardan tam not aldı.