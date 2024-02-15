Moda tutkunları bir arada...

Tasarımcı Banu Bora ve iç mimar Rezzan Benardete ilk mağazalarını açarak moda tutkunlarını ağırladılar.

Giriş: 15 Şubat 2024 Perşembe

REZZAN BENARDETE, ADİL BENARDETE VE BANU BORA

TASARIMCI BANU BORA VE İÇ MİMAR REZZAN BENARDETE İLK MAGAZALARINI BİRLİKTE AÇTILAR.

ASLI PAMİR AÇILIŞA KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.

CEYLAN SOHTORİK

ÖZLEM AVCIOĞLU

ARDAN ÖZMENOĞLU

GENEL

GENEL

Moda tutkunları bir arada...

Tasarımcı Banu Bora ve iç mimar Rezzan Benardete ilk mağazalarını açarak moda tutkunlarını ağırladılar.

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Tasarımcı Banu Bora ve iç mimar Rezzan Benardete ilk mağazalarını açarak moda tutkunlarını ağırladılar.
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