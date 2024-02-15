Tasarımcı Banu Bora ve iç mimar Rezzan Benardete ilk mağazalarını açarak moda tutkunlarını ağırladılar.
Giriş: 15 Şubat 2024 Perşembe
REZZAN BENARDETE, ADİL BENARDETE VE BANU BORA
TASARIMCI BANU BORA VE İÇ MİMAR REZZAN BENARDETE İLK MAGAZALARINI BİRLİKTE AÇTILAR.
ASLI PAMİR AÇILIŞA KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
CEYLAN SOHTORİK
ÖZLEM AVCIOĞLU
ARDAN ÖZMENOĞLU
GENEL
GENEL
Moda tutkunları bir arada...
Tasarımcı Banu Bora ve iç mimar Rezzan Benardete ilk mağazalarını açarak moda tutkunlarını ağırladılar.
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