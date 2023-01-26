Davetler

Erbil'den yeni sergi!

Ünlü ressam Devrim Erbil, NFT koleksiyonunu orijinal, giclee ve limitli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturdu.

Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe
Erbil'den yeni sergi!

İçinde bulunduğu lokasyonların kültürünü yansıtan mimari yapılara değer katan The Stay grubunun yeni oteli The Stay Boulevard Nişantaşı, çok özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in en geniş NFT koleksiyonunu orijinal, giclee ve limitli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturan ve Renko London organizasyonu, Renk Erbil l, Emek Külür, Füsun ve Sinan Kuran gibi isimler katıldı. Devrim Erbil Neonist serisi sanatçının klasikleşmiş İstanbul konseptlerini Neon renklerle yenilemesinden doğuyor, aynı zamanda yeni dijital sanat akımı NFT serileri ile sanatçının en kapsamlı NFT serisi olarak dikkati çekiyor. Neonist by Devrim Erbil sergisi, sanatçının ilk kez Londra’yı resmettiği ‘Londra Bir Rüya Gibi’ eseri ve limitli serilerinin yer aldığı ve Londra’da on binlerce kişi tarafından ziyaret edilen sergisinden sonraki en geniş NFT koleksiyonunu içeriyor. Sergi, hepsi neon konsept içeren, NFT edisyonlarla birlikte toplam 321 parça koleksiyonu sanatseverlerle buluşturuyor.

Onur AYDIN

Devrim Erbil NFT

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