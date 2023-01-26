Ünlü ressam Devrim Erbil, NFT koleksiyonunu orijinal, giclee ve limitli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturdu.
Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe
DEVRİM ERBİL
EMEK KÜLÜR
FÜSUN-SİNAN KURAN
MAYA YILDIRIM, DEVRİM ERBİL, RENK ERBİL
İNCİ AKSOY
GENEL
Erbil'den yeni sergi!
Ünlü ressam Devrim Erbil, NFT koleksiyonunu orijinal, giclee ve limitli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturdu.
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