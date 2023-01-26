Erbil'den yeni sergi!

Ünlü ressam Devrim Erbil, NFT koleksiyonunu orijinal, giclee ve limitli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturdu.

Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe

DEVRİM ERBİL

EMEK KÜLÜR

FÜSUN-SİNAN KURAN

MAYA YILDIRIM, DEVRİM ERBİL, RENK ERBİL

İNCİ AKSOY

GENEL

Erbil'den yeni sergi!

Ünlü ressam Devrim Erbil, NFT koleksiyonunu orijinal, giclee ve limitli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturdu.

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